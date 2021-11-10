الخارجية الروسية تدعو إيران والولايات المتحدة إلى عدم التصعيد

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "الحادث بين إيران والولايات المتحدة في خليج عمان جاء نتيجة تصعيد واشنطن تجاه إيران"، وأضافت أن "موسكو تحث على عدم تصعيد الموقف".

وقالت زاخاروفا: "إن الوضع المتوتر في الخليج العربي هو إلى حد كبير نتيجة للسياسة غير المسؤولة لواشنطن، والتي بأفعالها الاستفزازية، تصعد باستمرار نحو إيران وفي المنطقة ككل".

وأشارت إلى أن روسيا قامت في السابق بتحديث مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي، مؤكدة أن طهران، باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، تدعم هذا المفهوم باستمرار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "نعارض أي تصعيد للوضع في منطقة الشرق الأوسط، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى البحث عن سبل لحل التناقضات الناشئة، وليس تفاقمها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أنه أفشل محاولة للجيش الأمريكي استهدفت احتجاز شحنة نفط لناقلة إيرانية في بحر عمان.

إلا أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، قال إن مزاعم طهران بأن البحرية الأمريكية حاولت الاستيلاء على سفينة محملة بالنفط الإيراني "كاذبة وغير صحيحة"، وأن البحرية الأمريكية تتصرف وفقًا للقانون الدولي.