بوتين يشدد على ضرورة دعم المنتجات العسكرية الروسية بأحدث التقنيات

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة مراعاة ومتابعة التطورات العلمية والعالمية الرئيسية عند تطوير أي برنامج تسلح حكومي جديد، بما في ذلك استخدام التقنيات الرقمية وأحدث المنتجات المتعلقة بالأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وقال بوتين خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع لجنة الصناعات العسكرية في روسيا: "من الواضح والمهم بالنسبة لنا (في روسيا)، عند تطوير برنامج تسليح حكومي جديد، أن نفكر بعناية في جميع الاتجاهات العالمية الرئيسية في مجال تطوير المعدات والأسلحة العسكرية. على رأسها، إدخال المعلومات المتقدمة والتقنيات الحيوية والمعرفية (الرقمية)".

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة تعزيز الأنظمة والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت على أسس ومبادئ فيزيائية جديدة وبناء على أحدث أنظمة الاستخبارات والملاحة والاتصالات والتحكم.

بوتين يشدد على رفع كفاءة وجودة المنتجات العسكرية الروسية

وأكد بوتين على ضرورة المراقبة الدقيقة لجودة المنتجات المصنعة من قبل شركات المجمعات الصناعية العسكرية الروسية لتكون هذه الأسلحة قادرة على المنافسة وتتمتع بجودة عالية.

وقال بوتين: "من الضروري مراقبة جودة المنتجات بدقة. يجب أن تكون قادرة على منافسة نظيراتها الأجنبية بشكل كامل من حيث السعر والخصائص التقنية".

وطلب بوتين من اللجنة المعنية إبلاغه عن الخطط والقرارات التي من شأنها زيادة الطلب على المنتجات المدنية المصنعة من قبل شركات الصناعات الدفاعية، مما يضمن أولوية المنتجات الروسية في السوق المحلية.