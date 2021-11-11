روسيا قد تبحث حظر تحليق شركات الطيران الغربية فوق أراضيها حال فرض عقوبات ضد "آيروفلوت"

قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الخميس، إن روسيا قد تنظر في مسألة حظر تحليق شركات الطيران الغربية فوق أراضيها في حال فرض عقوبات ضد شركة "آيروفلوت" الروسية.

موسكو- سبوتنيك. كانت وكالة بلومبرغ قد أعلنت في وقت سابق أن سلطات الاتحاد الأوروبي تبحث احتمال فرض عقوبات ضد شركة "آيروفلوت" الروسية في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد بيلاروس تتعلق بأزمة المهاجرين على الحدود البولندية-البيلاروسية.

وقال جباروف لوكالة سبوتنيك: "لا شأن لشركة "آيروفلوت" بذلك. إنهم يحاولون "عض" روسيا بأي ثمن".

وأكد البرلماني الروسي أنه "حال فرض عقوبات ضد شركة "آيروفلوت"، فإن روسيا قد تبحث مسألة حظر تحليق شركات الطيران الغربية فوق أراضي البلاد".

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