الخارجية الروسية: ما يحدث في البحر الأسود لعب بالنار ومحاولة لاختبار قوة روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن ما تقوم به السفن الأمريكية في البحر الأسود لعب بالنار ومحاولة لاختبار قوة روسيا.

موسكو- سبوتنيك. وأضاف ريابكوف، اليوم الخميس: "ماذا تفعل السفن الأمريكية في البحر الأسود على بعد آلاف الأميال من قواعدها؟ القول بأن هذا كله من أجل حرية الملاحة لا ينطلي على أحد. كل هذا يعد لعب بالنار، وهذه محاولة أخرى لاختبار قوتنا".

وأعرب عن قلق بلاده بشأن الوضع في البحر الأسود والاستفزازات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلف الناتو في هذه المنطقة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي للصحفيين: "نحن قلقون حقًا مما يحدث في منطقة البحر الأسود، هذه السلسلة المتواصلة من الاستفزازات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاء الناتو وبعض عملاء هذه الدول في المنطقة".

يتبع...