الكرملين يعرب عن قلق بوتين من التصرفات الأمريكية في البحر الأسود

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن قلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الوضع على خلفية التصرفات الأمريكية في البحر الأسود، مشيرا إلى أن بوتين يتابع الموقف باستمرار.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت تصرفات الولايات المتحدة في البحر الأسود تعد سببا لقلق الرئيس الروسي: "بالتأكيد تعد سببا للقلق، وقد تحدث هو عن ذلك".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي يراقب الموقف.

وأضاف بيسكوف: "تعلمون أن هناك اتصالات بين العسكريين بشأن حل النزاعات وما إلى ذلك. بشكل عام، كانت هناك اتصالات بين المقرات الفيدرالية... لكن مثل هذه الإجراءات في الجوار المباشر لحدودنا، بالطبع، لا يمكن إلا أن تكون سببًا لزيادة الاهتمام وزيادة التدابير الاحترازية، كما قال من قبل كل من الرئيس ووزير الدفاع".

وسبق ونشر الأسطول السادس الأمريكي صورًا لسفنه في البحر الأسود على صفحته بتويتر، و تُظهر اللقطات السفينة الرئيسية Mount Whitney والمدمرة Porter والفرقاطة التركية TCG Yavuz.

جاء في المنشور أن "الحلفاء لضمان الأمن والاستقرار في البحر الأسود. طريقة رائعة لقضاء يوم السبت! كان من الجيد أن أبحر معك (مع تركيا)".

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت قوات وأصول أسطول البحر الأسود الروسي في مراقبة تصرفات السفينة الرئيسية للبحرية الأمريكية "يو إس إس ماونت ويتني"، التي دخلت البحر الأسود.