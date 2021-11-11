روسيا تطور تقنية جديدة للتعامل مع الطائرات دون طيار

تعمل روسيا على مشروع بناء "قبة كهربائية" في روسيا مضادة للطائرات دون طيار"الدرون"، حيث تم تسجيل براءة الاختراع في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وينتمي العلماء المخترعون لأكاديمية الأسلحة المشتركة التابعة القوات المسلحة الروسية.

ويتألف الهيكل من سور مكهرب على شكل قبتين، ويضم المجمع أجهزة للمراقبة بالفيديو والكشف الإلكتروني، بالإضافة إلى جهاز لتحويل وتجيير الطاقة الكهربائية لخدمة أهداف الجهاز الدفاعي.

ويهدف النظام لحماية المواقع الحساسة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية ومنشآت تخزين النفط، من الهجمات التي تقودها مجموعة من الطائرات دون طيار، حيث أنه فعّال بالتشويش على الطائرات دون طيار وتدميرها.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الشهر الجاري: "إن الطائرات دون طيار خطيرة للغاية، مؤكدا أن روسيا تعلمت صد مثل هذه الهجمات بشكل فعال".

وأوضح بوتين أن الجيش الروسي مزود اليوم بأكثر من ألفي طائرة دون طيار: "لدينا الآن أكثر من ألفي مسيرة في الخدمة، ونحتاج إلى مواصلة العمل، مع الأخذ في الاعتبار استخدام الذكاء الاصطناعي وأحدث إنجازات التكنولوجيا، إضافة إلى الخبرة التي نمتلكها من استخدام هذه الطائرات".