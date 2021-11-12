شركة سيارات روسية توقف إنتاجها بسبب عدم توافر المكونات الإلكترونية

أعلنت شركة "أفتوفاز" الروسية المصنعة لسيارات "لادا"، اليوم الجمعة، أنها أوقفت إنتاج السيارت بصورة كاملة بسبب عدم توافر المكونات الإلكترونية.

وجاء في بيان الشركة: "في الثاني عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني أوقفت شركة "أفتوفاز" الإنتاج بصورة كاملة في خطوط التجميع الثلاثة بمدينة تولياتي بمقاطعة سمارا بسبب عدم توافر المكونات الإلكترونية".

وذكرت الشركة في بيانها أنها قامت بإرسال العمال إلى منازلهم وأبقت على 20% من أجرتهم اليومية.

وبحسب الشركة فإن عملية تجميع السيارات من طراز "LADA Granta" و"LADA Largus" و"XRAY" و"رينو Logan وSandero"، وذلك بسبب انقطاع المكونات وقطع الغيار المستخدمة للسيارات خلال الإنتاج من المصدر الأساسي وهو شركة "روبرت بوش" بسبب مصاعب من الموردين.

وتجدر الإشارة إلى أن مصنع شركة "لادا" في مدينة ايجيفسك يعمل بشكل طبيعي دون أي توقف.

وأشارت مصادر إلى أن الشركة تستعد للتعويض من خلال تنظيم نوبات عمل لمدة 9 ساعات بعد عودة الوضع مع توريد المكونات وقطع الغيار من شركة "روبرت بوش".

واستطاعت شركة "أفتوفاز" الروسية المصنعة لسيارات "لادا" في أكتوبر/تشرين الأول بيع نحو 25573 سيارة في السوق الروسية.