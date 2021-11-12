خبير يوضح حقيقة الجسم المضيء الطائر في سماء سانت بطرسبرغ... فيديو

لاحظ سكان سانت بطرسبرغ وكاريليا الروسيتَين وميضًا ساطعًا في السماء، ما أثار تساؤلات عدة عن حقيقة هذا الجسم اللامع المجهول الذي اقترب من الأرض.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح جسما غير معروف وهو يطير، وتظهر بعض مقاطع الفيديو الأخرى كرة كبيرة ساطعة في السماء.

قال يفغيني سوكوف، الباحث في مرصد بولكوفو الفلكي، إنه يعتقد أن هذا الجسم كان نيزكًا، أو نيزكا لامعا جدًا، بتعبير أدق.

وأضاف: "نعم، يبدو أنه كان نيزكا حقيقيا، هناك الكثير من مقاطع الفيديو التي تثبت معقولية مثل هذه الظاهرة".

ووفقا له، يمكن أن تسقط النيازك من أي اتجاه وتدخل الغلاف الجوي للأرض بزوايا مختلفة، بحسب ما ذكرت صحيفة "gazeta".

لم يستطع الخبير تقدير الحجم الدقيق للنيزك المزعوم، وقال: "لسوء الحظ، من الصعب تقدير حجم مثل هذا الشيء من مقاطع الفيديو وحدها، ولكن كما يبدو لي كان قطره بالتأكيد 2-5 أمتار قبل دخول الغلاف الجوي".