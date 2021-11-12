البعثة التجارية الدولية للشركات الروسية للتصدير تبدأ أعمالها في قيرغيزستان

بدأت البعثة التجارية الدولية للشركات الروسية للتصدير في عاصمة قيرغيزستان، بشكيك، "REC" أعمالها مع صندوق التنمية الروسي القرغيزي "RKDF".

قال رئيس مجلس إدارة البعثة عازر طالبوف خلال حفل انطلاق البعثة التجارية: "تعمل بلداننا بنشاط على تطوير العلاقات التجارية لفترة طويلة، ونحن على استعداد لمناقشة آفاق ونقاط النمو لتصدير المنتجات الروسية إلى جمهورية قيرغيزستان، والمشاركة في المشاريع الواعدة في البلاد من حيث مشاركة الشركات الروسية فيها، استخدام الأدوات المالية لمجموعة REC والمعدات الروسية عالية التقنية في إطار برامج الدولة لتطوير الإنتاج وتنفيذ مشاريع البنية التحتية".

ووفقًا له، فبفضل المشاريع المشتركة لمجموعة، تفتح فرص جديدة للمصدرين الروس لزيادة الصادرات بشكل كبير إلى قيرغيزستان، وسيتمكن الجانب القرغيزي من الوصول إلى المنتجات الروسية عالية الجودة بشكل أكثر سهولة.

كجزء من مهمة العمل، سيعقد المصنعون وموردو المنتجات الروس اجتماعات مع المستوردين وممثلي مجتمع الأعمال في قيرغيزستان والمسؤولين الحكوميين لتقديم المنتجات وتطوير الاتصالات التجارية.

سيتم تزويد مجتمع الأعمال في قيرغيزستان بالمنتجات الزراعية الروسية المساعدة في مجالات (تربية الأبقار، والأعلاف المركبة، والمنتجات الغذائية، وتربية الأحياء المائية، والمعدات الزراعية، والأسمدة، والمعدات من قطاع الطاقة الكهرومائية، فضلاً عن تقنيات توفير الطاقة، وتقنيات المعلومات للقطاع المصرفي والهندسة الميكانيكية ومواد البناء وغيرها).