تسجيل
15:25 GMT12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    طائرة أوريون دون طيار

    بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي... روسيا تخطو خطوة كبيرة في سوق الطائرات بدون طيار

    © Sputnik . Alexey Filippov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104192/37/1041923705_0:137:3154:1911_1200x675_80_0_0_cba7e25f0036fe8687f3203687fd1cc8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202111121050689264-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1/

    يعد مجال الطائرات بدون طيار من أكثر المجالات الواعدة عسكريا ومدنيا، ويكتسب قطاع تطوير الطائرات بدون طيار الروسية زخمًا في السوق الدولية، وأصبح بالفعل أحد روادها، لذلك فإن ظهور الطائرات الروسية بدون طيار في المعرض الجوي الدولي في دبي منتظر من قبل العديد من العملاء.

    أوضح سيرغي بوغاتيكوف، المدير العام لشركة "Kronshtadt"، في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، عن خطط الإنتاج الروسي لتطوير وإنتاج عينات جديدة من الطائرات بدون طيار، وأي من العينات ستظهر قريبًا في الشرق الأوسط، وما إذا كانت كذلك.

    عرض مقاتلة كش ملك الروسية الحديثة
    © Sputnik . Alexey Nikolsky
    شركة "مروحيات روسيا" تعرض عددا قياسيا من المعدات في معرض دبي للطيران

    كما لاحظ بوغاتيكوف، فعلى الرغم من أن روسيا لم تكن واحدة من أولى الدول التي تنتج طائرات بدون طيار مقاتلة، إلا أنها وصلت بالفعل إلى مستوى أحد أفضل المصنوعات في السوق.

    وأضاف: "أعتقد أننا في بداية التطور السريع للصناعة غير المأهولة في روسيا. في الصيف أكد بوتين أن مستقبل تطوير الطيران يكمن في الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي. هذه هي بالضبط المجالات التي نعمل بنشاط على تطويرها. في رأيي لم يكن لدينا أي فجوة في الإنتاج، على الرغم من أننا دخلنا هذا المجال في وقت متأخر عن غيرنا من الشركاء الأجانب. في ذلك الوقت، كان لقطاع الدفاع المحلي أهداف أخرى، والآن تحولت هذه الأهداف نحو الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي. وصناعتنا تفي بنشاط بالمهام الموكلة إليها. أعتقد أنه لا يزال لدينا الكثير من المشاريع المثيرة للاهتمام في هذا المجال ".

    "أوريون" أم "سيريوس"؟

    ربما أصبحت الطائرات الروسية بدون طيار"أوريون-ي" واحدة من أشهر أسلحة جيوش الشرق الأوسط، ومع ذلك لا يقتصر الإنتاج على أشكال مختلفة من هذا الصنف ،على سبيل المثال، يتم تطوير طائرة بدون طيار جديدة يطلق عليها اسم "سيريوس"، كما أكد بوغاتيكوف، فإن هذين النوعين من الطائرات بدون طيار سيختلفان اختلافًا كبيرًا عن بعضهما البعض.

    وأضاف: "سيريوس طائرة ذات بعد مختلف، حجمها ضعف حجم أوريون وهي مخصصة للمهام الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الاختلافات المتعلقة بالحمل والهدف، تقوم كل طائرة بمهامه الخاصة، تكلفة الطائرات واستخدامها تعتمد على حجم هذه المهام".

    وتابع: "نرى أنه في الشرق الأوسط، أولاً وقبل كل شيء، مطلوب طائرة من نوع أوريون فهي تؤدي جميع المهام التي يطلبها المستهلكون المحتملون"

    "هيليوس" حداثة تنتظر في الشرق الأوسط

    سيريوس ليس التطور الواعد الوحيد بين الطائرات الروسية بدون طيار ذات الاستخدام المزدوج، الطائرة بدون طيار "هيليوس" تستعد أيضًا للإطلاق، بحسب بوغاتيكوف.

    وقال: "هيليوس" معقدة بالفعل، إنها طائرة تقوم بمهام المراقبة الرادارية لكل من الأهداف الجوية والأهداف الأرضية، وهي طائرة بدون طيار، على غرار طائرات نظام "أواكس". علاوة على ذلك، فإن تكلفتها ستكون أقل بكثير من تكلفة النسخة المأهولة منها، وحتى بشكل أكثر كفاءة ".

    في الوقت نفسه، يهتم عملاء الشرق الأوسط بالفعل بالمجمع، وأضاف المدير الأعلى للشركة المصنعة للطائرات: "يمكنني القول أن هذه الطائرة بدون طيار مثيرة بالفعل للاهتمام بالنسبة لعملائنا، بما في ذلك العملاء من منطقة الشرق الأوسط. أنا واثق من أننا سنعقد في دبي مفاوضات مناسبة مع عدة شركات بشأن هذه المسألة ".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ليدي غاغا تقف أمام المصورين عند وصولها إلى العرض العالمي الأول لفيلم بيت غوتشي (House of Gucci) في لندن، إنجلترا، 9 نوفمبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب قطر 2021
    الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب "قطر 2021"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك