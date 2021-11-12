بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي... روسيا تخطو خطوة كبيرة في سوق الطائرات بدون طيار

يعد مجال الطائرات بدون طيار من أكثر المجالات الواعدة عسكريا ومدنيا، ويكتسب قطاع تطوير الطائرات بدون طيار الروسية زخمًا في السوق الدولية، وأصبح بالفعل أحد روادها، لذلك فإن ظهور الطائرات الروسية بدون طيار في المعرض الجوي الدولي في دبي منتظر من قبل العديد من العملاء.

أوضح سيرغي بوغاتيكوف، المدير العام لشركة "Kronshtadt"، في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، عن خطط الإنتاج الروسي لتطوير وإنتاج عينات جديدة من الطائرات بدون طيار، وأي من العينات ستظهر قريبًا في الشرق الأوسط، وما إذا كانت كذلك.

كما لاحظ بوغاتيكوف، فعلى الرغم من أن روسيا لم تكن واحدة من أولى الدول التي تنتج طائرات بدون طيار مقاتلة، إلا أنها وصلت بالفعل إلى مستوى أحد أفضل المصنوعات في السوق.

وأضاف: "أعتقد أننا في بداية التطور السريع للصناعة غير المأهولة في روسيا. في الصيف أكد بوتين أن مستقبل تطوير الطيران يكمن في الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي. هذه هي بالضبط المجالات التي نعمل بنشاط على تطويرها. في رأيي لم يكن لدينا أي فجوة في الإنتاج، على الرغم من أننا دخلنا هذا المجال في وقت متأخر عن غيرنا من الشركاء الأجانب. في ذلك الوقت، كان لقطاع الدفاع المحلي أهداف أخرى، والآن تحولت هذه الأهداف نحو الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي. وصناعتنا تفي بنشاط بالمهام الموكلة إليها. أعتقد أنه لا يزال لدينا الكثير من المشاريع المثيرة للاهتمام في هذا المجال ".

"أوريون" أم "سيريوس"؟

ربما أصبحت الطائرات الروسية بدون طيار"أوريون-ي" واحدة من أشهر أسلحة جيوش الشرق الأوسط، ومع ذلك لا يقتصر الإنتاج على أشكال مختلفة من هذا الصنف ،على سبيل المثال، يتم تطوير طائرة بدون طيار جديدة يطلق عليها اسم "سيريوس"، كما أكد بوغاتيكوف، فإن هذين النوعين من الطائرات بدون طيار سيختلفان اختلافًا كبيرًا عن بعضهما البعض.

وأضاف: "سيريوس طائرة ذات بعد مختلف، حجمها ضعف حجم أوريون وهي مخصصة للمهام الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الاختلافات المتعلقة بالحمل والهدف، تقوم كل طائرة بمهامه الخاصة، تكلفة الطائرات واستخدامها تعتمد على حجم هذه المهام".

وتابع: "نرى أنه في الشرق الأوسط، أولاً وقبل كل شيء، مطلوب طائرة من نوع أوريون فهي تؤدي جميع المهام التي يطلبها المستهلكون المحتملون"

"هيليوس" حداثة تنتظر في الشرق الأوسط

سيريوس ليس التطور الواعد الوحيد بين الطائرات الروسية بدون طيار ذات الاستخدام المزدوج، الطائرة بدون طيار "هيليوس" تستعد أيضًا للإطلاق، بحسب بوغاتيكوف.

وقال: "هيليوس" معقدة بالفعل، إنها طائرة تقوم بمهام المراقبة الرادارية لكل من الأهداف الجوية والأهداف الأرضية، وهي طائرة بدون طيار، على غرار طائرات نظام "أواكس". علاوة على ذلك، فإن تكلفتها ستكون أقل بكثير من تكلفة النسخة المأهولة منها، وحتى بشكل أكثر كفاءة ".

في الوقت نفسه، يهتم عملاء الشرق الأوسط بالفعل بالمجمع، وأضاف المدير الأعلى للشركة المصنعة للطائرات: "يمكنني القول أن هذه الطائرة بدون طيار مثيرة بالفعل للاهتمام بالنسبة لعملائنا، بما في ذلك العملاء من منطقة الشرق الأوسط. أنا واثق من أننا سنعقد في دبي مفاوضات مناسبة مع عدة شركات بشأن هذه المسألة ".