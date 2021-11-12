بوتين: بإمكان منظمة الصحة العالمية الإسراع في تسجيل اللقاحات ضد فيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن منظمة الصحة العالمية يمكنها تسريع تسجيل اللقاحات وأدوية جديدة ضد فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، إنه: "يمكن لمنظمة الصحة العالمية تسريع إجراءات التأهيل المسبق للقاحات والأدوية الجديدة، أي تقييم جودتها وسلامتها وفعاليتها".

وفي وقت سابق، أعلنت خبيرة منظمة الصحة الدولية، ماريانجيلا سيماو، أن منظمة الصحة العالمية تخطط لاستئناف عمليات التفتيش لاستكمال الفحوصات وإعداد الوثائق اللازمة "للقاح الروسي "سبوتنيك V" في الأسابيع القادمة.

© Sputnik / Mohamed Hassan تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك V"

وأعلن رئيس مختبر الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في مركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، فلاديمير غوشين، أن لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا قد يتم تسجيله من منظمة الصحة العالمية في المستقبل القريب.

وأشار غوشين إلى أن "سبوتنيك V" تم الاعتراف به بالفعل واستخدامه في 70 دولة.

إلى ذلك، أفاد بيان نشر على الصفحة الرسمية للقاح "سبوتنيك V " على "تويتر" بأن منظمة الصحة العالمية أكدت أن التقييم الأولي لـلقاح "سبوتنيك V" بات في مراحله النهائية، وأن فريقاً من المفتشين سيزور روسيا لاستكمال جميع الفحوصات وإعداد الوثائق اللازم