لافروف: ناقشنا مع الجانب الفرنسي نشر قوات إضافية للناتو في منطقة البحر الأسود

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الجانب الروسي بحث في اجتماع وزراء الخارجية والدفاع بصيغة "2 + 2" نشر قوات إضافية للناتو في البحر الأسود.

باريس - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين: "حسب التقاليد، لم نتجاوز الزوايا الحادة، وأخذنا في الاعتبار الموضوعات التي لا تتوافق مناهجنا دائمًا معها، في هذه السلسلة، هناك محاولات لتقييد تطور روسيا، التي أعلن عنها مباشرة حلف شمال الأطلسي والأمريكيون، وتتضمن إجراءات عدوانية إلى حد ما من حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق ببلدنا، وكان هناك العديد من الأمثلة على هذا في الأيام الأخيرة. ومن وجهة نظر انتشار قوات إضافية في منطقة البحر الأسود ، فإن اتجاه السفن الحربية على نطاق غير عادي لهذه المنطقة وغيرها من الأعمال المماثلة، يعد عمليات عسكرية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن تدريبات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في البحر الأسود مرتبطة باعتزام الولايات المتحدة وحلفائها تصعيد سياسة احتواء روسيا.

وسبق ونشر الأسطول السادس الأمريكي صورا لسفنه في البحر الأسود على صفحته بتويتر، و تُظهر اللقطات السفينة الرئيسية Mount Whitney والمدمرة Porter والفرقاطة التركية TCG Yavuz.

جاء في المنشور أن "الحلفاء لضمان الأمن والاستقرار في البحر الأسود. طريقة رائعة لقضاء يوم السبت! كان من الجيد أن أبحر معك (مع تركيا)".

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت قوات وأصول أسطول البحر الأسود الروسي في مراقبة تصرفات السفينة الرئيسية للبحرية الأمريكية "يو إس إس ماونت ويتني"، التي دخلت البحر الأسود.

يأتي هذا في ظل توتر العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، في الآونة الأخيرة، بسبب زيادة وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية؛ الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.