لافروف: اتهام روسيا بإرسال مرتزقة إلى مالي لا أساس له من الصحة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الاتهامات بحق روسيا بإرسال مرتزقة إلى مالي لا أساس لها من الصحة، وأوضحت موسكو لزملائها الفرنسيين مدى تعاونها مع مالي في المجال العسكري.

باريس - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين عقب المحادثات الروسية الفرنسية بصيغة "2 + 2" (وزراء الخارجية والدفاع): "شرحنا الموقف بالاتهامات التي توجه بشكل دوري إلى روسيا، بأننا نشجع نوعا من الاتصالات بين قيادة مالي وشركة عسكرية روسية خاصة، وأظهرنا عدم صحة هذه المزاعم".

وجدد لافروف تأكيده عدم صحة هذه المزاعم، وقال: "أكدنا أنه من خلال التعاون بين الدولتين، نقدم المساعدة العسكرية الفنية لمالي ونساعد في تنظيم عمل الأجهزة الأمنية والجيش المالي".

وأضاف لافروف: أما بالنسبة للشركات العسكرية الخاصة، فقد ذكّرنا حقائق تشير؛ بداية، إلى أن هذه الظاهرة لم تولد في روسيا، بل ولدت في الغرب، وسردنا أمثلة على أداء هذا النوع من الشركات العسكرية الخاصة، التي نشأت من الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا ويوجد منها عدد كبير".