وصول طائرة رجال الأعمال "أوروس" وطائرة "إم إس-21" إلى معرض دبي الجوي... فيديو

وصلت الطائرة الروسية "إم إس-21-310"، المزودة بمحركات PD-14 المحلية بالكامل، إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض دبي للطيران 2021، وفقًا لتقارير شركة "إيركوت".

كما وصلت طائرة الأعمال النفاثة أوروس "Superjet 100 VIP" إلى المعرض.

قامت الطائرات بالرحلة دون توقف من جوكوفسكي إلى دبي قبل معرض دبي للطيران 2021. وصلت "إم إس-21" في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، وطائرة الأعمال AURUS في 11 نوفمبر. وقطعت الطائرات قرابة 3700 كيلومتر بما في ذلك فوق البحر. جرت الرحلات كالمعتاد.

كما وصلت الفرقة الروسية "روسكيي فيتيازي" (الفرسان الروس) إلى دبي للمشاركة في العرض الجوي.