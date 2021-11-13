بوتين: روسيا لن تصعد الموقف في البحر الأسود رغم أن وزارة الدفاع اقترحت إجراء مناورات هناك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مناورات الناتو غير المخطط لها باستخدام الأسلحة الاستراتيجية في البحر الأسود تشكل تحديا لروسيا الاتحادية، لكن روسيا لن تصعد الموقف.

وقال في مقابلة على روسيا 24: "يتم استخدام طائرات B-51، فهذه طائرات قديمة جدًا، ولكن النقطة ليست في الناقلات، ولكن النقطة المهمة هي أن لديهم أسلحة عسكرية استراتيجية على متنها - وهذا تحدٍ خطير بالنسبة لنا. ويجب علي أن أقول أن وزارة الدفاع اقترحت إجراء تدريبات غير مخطط لها هناك، لكن أنا اعتقد أنه لا يوجد ضرورة لهذا ولا يجب تصعيد الموقف هناك".

وبحسب الرئيس الروسي، فإن وزارة الدفاع الروسية "تقتصر على مرافقة الطائرات والسفن".

وأكد بوتين أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يجرون تدريبات غير مخطط لها في البحر الأسود. "علاوة على ذلك، لم يتم تشكيل مجموعة سفن قوية بما فيه الكفاية فحسب، بل تم أيضًا استخدام الطيران، بما في ذلك الطيران الاستراتيجي، في سياق هذه التدريبات".