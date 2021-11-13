كيف يمكن أن يساعد رمز الاستجابة السريع بمكافحة فيروس كورونا في روسيا؟

قال ألكسندر غينتسبرغ، مدير مركز "غماليا" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في موسكو، إن إدخال رمز الاستجابة السريع لزيارة الأماكن العامة والسفر في وسائل النقل سيمنع تطور طفرات جديدة لفيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": أولئك الذين لم يتم تطعيمهم لن يكونوا في أماكن مزدحمة وبالتالي لن يصابوا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، لن يكونوا سببا لانتقال ولتطوير متغيرات وبائية جديدة لـ"كوفيد 19".

ويوم أمس، قدمت الحكومة الروسية مشاريع قوانين إلى مجلس الدوما للنظر فيها، والتي بموجبها ستصبح الزيارات إلى الأماكن العامة واستخدام وسائل النقل (شراء تذاكر الطيران والقطارات) ممكنة فقط إذا كان هناك رمز استجابة سريع (كيو آر كود).

بدوره مقر مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) في روسيا، أكد يوم الخميس، أنه يعمل، جنباً إلى جنب مع الهيئات المعنية، بشأن رمز الاستجابة السريع "الكيو آر كود" الإلزامي، في وسائل النقل والمقاهي والمتاجر. وبحسب صحيفة "آربي كا" الروسية، سيكون الإجراء ساري المفعول حتى حزيران/يونيو 2022.

وفي هذا السياق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أمس الجمعة، أن الكرملين على دراية بمبادرة مقر مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) في روسيا، بشأن رمز الاستجابة السريع "الكيو آر كود" الإلزامي.

وسجلت روسيا في الـ24 ساعة الأخيرة 39.256 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، ورقما قياسيا منذ بدء الجائحة بأعداد الوفيات المسجلة خلال 24 ساعة بلغ 1241 حالة.