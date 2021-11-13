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    الجيش الأحمر يشن هجوما معاكسا في ريف وسكو عام 1941 - 1942.

    الجنرال "ماروز".. ما هو الدور الذي لعبه الطقس في معركة موسكو

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    في كثير من الأحيان في التأريخ الألماني (والأجنبي بشكل عام)، يمكن للمرء أن يجد العبارة القائلة بأنه في سياق معركة موسكو في أواخر خريف وشتاء عام 1941، لعب الصقيع، الذي أوقف الهجوم الألماني دورا رئيسيا تقريبا.

    يمكن القول إن موضوع الشتاء الروسي، الذي حال دون غزو جيوش العدو لروسيا، نشأ قبل الحرب العالمية الثانية بوقت طويل. تم التعبير عنه لأول مرة بشكل واضح في بداية القرن الثامن عشر خلال الحرب الشمالية، التي شاركت فيها روسيا والسويد. كان شتاء عام 1708 شديد البرودة بالفعل (كتب علماء المناخ أنه لم يكن هناك مثل هذا الشتاء في أوروبا منذ القرن الثالث عشر تقريبًا)، مما أجبر السويديين على التراجع عن هجومهم.

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    بدا الموضوع أكثر إشراقا بعد حملة نابليون الفاشلة في روسيا عام 1812. في ذلك الوقت، ولأول مرة، أصبحت مثل هذه الكليشيهات مثل "الجنرال ماروز" (ماروز تعني الصقيع بالروسية) و"الجنرال زيما" (زيما تعني الشتاء بالروسية) مستخدمة على نطاق واسع في الصحافة الأجنبية والمذكرات.

    برر جنرالات نابليون فشلهم بتأثير المناخ الروسي، الذي قضى على الجيش الفرنسي "في الواقع، حدثت حالات من قضمة الصقيع وحتى التجمد حتى الموت. لكن ذلك اتضح في الرحلة الأخيرة لجيش نابليون: عندما اقتربت بقاياه من بيريزينا، وصلت درجات الحرارة إلى ناقص20. وقبل ذلك كان الشتاء معتدلا إلى حد ما، حيث كانت درجات الحرارة تتراوح من سالب 3 إلى سالب 8".

    حدث في نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/ كانون الأول 1941، نفس الشيء الذي حدث في عام 1812، وهو تأخر الشتاء. اليوم الأول مع درجات حرارة أقل من الصفر (-7) كان 4 نوفمبر. ثم جاء الذوبان. فقط في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر، أظهر مقياس الحرارة في منطقة موسكو درجات حرارة من سالب 15 إلى سالب 18.

    في الواقع، كانت هذه الأيام الثلاثة درجة حرارة غير طبيعية في هذا الوقت من العام في منطقة موسكو. ثم أصبح أكثر دفئًا بشكل ملحوظ مرة أخرى. بعد 17 نوفمبر، أصبح الجو أكثر برودة مرة أخرى، تجمدت المستنقعات والأنهار الصغيرة، ولكن من المثير للاهتمام، أن هذا ساهم فقط في تقدم قوات الفيرماخت- كانت الدبابات والمشاة تسير على الجليد الصلب.

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    كان للجيش الأحمر وضع أفضل في هذا الصدد. أولاً، كانت البلاد تستعد دائمًا لفصل الشتاء، كان شيئا شائعا. ثانيًا، خلال الغزو المفاجئ، حصل الألمان على مستودعات في المناطق الحدودية، حيث تم تخزين عدد كبير من مجموعات الزي الرسمي، بالإضافة إلى الأسلحة والذخيرة. لكن هذه كانت معدات صيفية والشوية خزنت في أعماق البلاد ولم يحصل عليها العدو. وهكذا، تلقى رجال الجيش الأحمر أحذية من اللباد وقبعات دافئة ومعاطف من جلد الغنم في الوقت المناسب، بينما كان النازيون يستعدون بكل ما يحتاجون إليه. بما في ذلك - وأخذ الملابس الدافئة من السكان. تأخر الموردون الألمان بالدعم، حيث ظهرت معاطف دافئة ومقطورات متحركة بها مواقد في المقدمة قرب نهاية معركة موسكو.

    ومع ذلك، واستنادا إلى المذكرات اليومية لقائد مجموعة الجيش الألماني "سنتر" فيودور فون بوك، والتي تم إجراؤها خلال فترة الصقيع في 11-13 نوفمبر 1941، لم يكن الانخفاض الحاد في درجة حرارة الهواء هو ما يقلقه على الإطلاق. كان غاضبا من أن القطارات، التي كان من المقرر أن تنقل الذخيرة والوقود والمعدات على وجه السرعة لجيوشه، تم إعطاؤها لنقل اليهود الأوروبيين إلى معسكرات الاعتقال. عدم تلقي الإمدادات المناسبة أوقف الهجوم الألماني. عامل مهم آخر هو أنه بحلول ذروة معركة موسكو، تكبدت القوات الألمانية خسائر كبيرة وتلاشت. وبالتالي، إذا جمعنا كل هذه العوامل، فإن مورد الهجوم الألماني قد استنفد. كان هذا، وليس الشتاء، الذي سمح للجيش الأحمر بشن هجوم مضاد حاسم، مما أدى في ديسمبر إلى طرد الألمان من موسكو. وبالمناسبة، فقط خلال الهجوم المضاد ضرب الصقيع الشديد، لكنهم لم يوقفوا الدافع الهجومي للقوات السوفيتية.

    ومع ذلك، ركز جوبلز وقسم الدعاية التابع له على شرح فشل الخطط الألمانية بشأن المناخ. يُزعم أن الصقيع الشديد جعل الألمان يوقفون الهجوم السوفيتي المضاد، لكن هنا يمكنك ويجب عليك استخدام حجة يومية تماما: الصقيع يؤثر على الجميع - المهاجمون والمدافعون على حد سواء. وهو يؤثر على جنود ومعدات الجيوش المقاتلة بنفس الطريقة.

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