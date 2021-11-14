روسيا تبدأ في تسليم الهند منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400"

بدأت روسيا، اليوم الأحد، في تسليم منظومات صواريخ أرض-جو (تريومف إس – 400) إلى الهند.

وقال قال ديمتري شوغاييف، مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني لوكالة "سبوتنيك"، قبيل معرض دبي للطيران، إن عمليات التسليم تسير كما هو مخطط لها.

وأضاف شوغاييف: "بدأت إمدادات نظام الدفاع الجوي إس -400 إلى الهند، وسينتهي تسليمها في الموعد المحدد".

وقعت روسيا والهند عقدا لتزويد نيودلهي بصواريخ إس -400 في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ودخلت منظومة "إس-400" الخدمة ضمن القوات التركية والصينية.

في أغسطس/آب، قال رئيس شركة روسوبورون إكسبورت الروسية لتصدير الأسلحة، ألكسندر ميخيف، لوكالة سبوتنيك إن المفاوضات بشأن توريد أنظمة الدفاع الجوي إس -400 جارية مع سبع دول في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا.

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