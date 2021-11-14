عرض التجهيزات الداخلية لطائرة "أوروس" في معرض دبي للطيران

يتم عرض التجهيزات الداخلية لطائرة "أوروس بيزنيس جيت" في معرض دبي للطيران في الإمارات العربية المتحدة.

تكمل النسخة الجديدة من طائرة رجال الأعمال Superjet تحت العلامة التجارية Aurus مجموعة المنتجات الروسية الفاخرة عالية التقنية التي يتم الترويج لها تحت هذه العلامة التجارية - مروحية Ansat Aurus Design وسيارات الليموزين الروسية.

ينقسم الصالون إلى قسمين - في الجزء الأول يمكن إجراء مفاوضات وتناول العشاء، والثاني به أرائ ، والصالون مضاء بإضاءة أرجوانية.

تم تصميم قمرة القيادة لطيارين. قال ممثل SSJ لـ"سبوتنيك": "إن نظام التحكم في الطائرات من أعلى مستويات الأمان، والمشاركة البشرية ضئيلة".

تمت زيادة مدى طائرة الأعمال النفاثة الجديدة Aurus إلى 7200 كيلومتر.