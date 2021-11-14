زاخاروفا ترد على اتهامات وزيرة الخارجية البريطانية بشأن أزمة المهاجرين

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد 14 نوفمبر، إن لندن المسؤولية التاريخية عن اللاجئين العراقيين وليس لها الحق في إلقاء اللوم على روسيا في أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها الخاصة في "تلغرام"، قائلة: "لقد تم تخطيط الغزو البريطاني للعراق بعناية، 45 ألف جندي بريطاني ساعدوا الولايات المتحدة في احتلال هذا البلد وقتل مواطنيه ونهب ثرواته المعدنية."

ووفقا لها، تتحمل بريطانيا "مسؤولية تاريخية واضحة عن كل ما يحدث منذ تلك اللحظة في المنطقة"، من موت العراقيين، وتدمير الدولة العراقية ، و "التدفقات اللانهائية للاجئين، وظهور تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، والكوارث الإنسانية في هذا الجزء من العالم".

وشددت زاخاروفا على أنه "إلى أن ترد لندن على جرائمها، لا يحق لمسؤوليها اتهام أي شخص".

هذا وصرحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في وقت سابق، أن روسيا مسؤولة عن الوضع مع المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا. ودعت موسكو للتأثير على السلطات البيلاروسية.

وبحسب الوزير، فإن أزمة الهجرة هي "أزمة مصممة بعناية" لصرف الانتباه عن "العديد من الأعمال الشائنة وانتهاكات حقوق الإنسان" من قبل حكومة بيلاروسيا.

في اليوم نفسه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ليست متورطة في أزمة الهجرة. وذكر أن شركات الطيران الروسية لا تنقل لاجئين. بالإضافة إلى ذلك، أعرب الرئيس عن أمله في إقامة اتصال مباشر بين مينسك والاتحاد الأوروبي، وقبل كل شيء مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، لأن المهاجرين يميلون إلى الذهاب إلى هناك.

خلال الأسبوع الماضي، تدهور الوضع على الحدود بين بولندا وبيلاروس بشكل خطير. منذ يوم الاثنين، 8 نوفمبر / تشرين الثاني، حاول عدة آلاف من المهاجرين دخول الاتحاد الأوروبي وأقاموا معسكرا في حزام غابات متاخم للحدود. وترفض السلطات البولندية السماح للاجئين بالدخول وسحبت معدات عسكرية من العيار الثقيل إلى المنطقة.