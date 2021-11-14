قائد القوات المسلحة البريطانية: يجب الاستعداد للحرب مع روسيا...فيديو

قال نيك كارتر رئيس القوات المسلحة البريطانية اليوم الأحد، إن: "الجيش يجب أن يكون جاهزًا للحرب مع روسيا بعد التوترات الأخيرة في أوروبا الشرقية، لكنه لا يعتقد أن فلاديمير بوتين يريد حقًا حربًا ساخنة مع الغرب".

وأضاف كارتر: "روسيا تشكل الآن تهديدًا أكبر في أوروبا الشرقية مما كانت عليه عندما بدأ في المنصب قبل ثماني سنوات، حيث أجرى سلسلة من المقابلات قبل مغادرته كرئيس أركان الدفاع في نهاية الشهر الجاري، حسبما نشرت صحيفة "الغارديان".

وقال إنه "يأمل ألا تكون هناك حرب مع روسيا ولا يعتقد أن البلاد تريد حربًا، لكن الناتو يجب أن يكون جاهزًا".

وتحدث كارتر وسط توترات على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا حليفة روسيا بشأن اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في المخيمات، فضلا عن مؤشرات على أن القوات الروسية قد تتكدس على طول الحدود مع أوكرانيا.

وقال كريستوفر ستيل، الضابط السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني، إنه: "يعتقد أن موسكو تؤمن بأنها في حالة حرب مع المملكة المتحدة وحلفائها".

وردا على سؤال وجهه له مذيع شبكة "سكاي نيوز" حول وجهة النظر هذه، قال كارتر: "ربما تعتبر روسيا السياق الاستراتيجي العالمي صراعًا مستمرًا، أعتقد أنهم سيطبقون فيه جميع أدوات القوة القومية لتحقيق أهدافهم، لكن بفعلهم ذلك، لا يريدون شن حرب ساخنة.

وقال لاحقًا على قناة "بي بي سي وان"، إن: "روسيا كانت في دليل مختلط حيث تربط المعلومات المضللة بزعزعة الاستقرار وأن فكرة دفع المهاجرين إلى حدود الاتحاد الأوروبي هي مثال كلاسيكي على هذا النوع من الأشياء".

وقال إنه: "من المرجح أن الأوضاع الحدودية بين روسيا البيضاء وأوكرانيا كانت إلهاءً كلاسيكيًا من قبل الحكومة الروسية من النوع الذي كان مستمرًا لسنوات وسنوات وسنوات".

ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن أن يتطور الأمر إلى حرب مباشرة، قال كارتر: "لا أعرف، أعتقد أننا يجب أن نكون على أهبة الاستعداد وأن نتأكد من أن الردع يسود ويجب علينا بشكل حاسم التأكد من وجود وحدة في تحالف الناتو ولا نسمح بحدوث أي ثغرات في موقفنا الجماعي".