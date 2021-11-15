تعرف على سعر طائرة "أوروس" الروسية لرجال الأعمال... فيديو وصور

تكمل النسخة الجديدة من طائرة رجال الأعمال Superjet تحت العلامة التجارية Aurus مجموعة المنتجات الروسية الفاخرة عالية التقنية التي يتم الترويج لها تحت هذه العلامة التجارية - مروحية Ansat Aurus Design وسيارات الليموزين الروسية.

وتحدث سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" المصنعة عن سعر الطائرة، قائلا: "طائرة الأعمال Aurus، المعروضة هنا، ستكون في حدود 39-50 مليون دولار، ذلك اعتمادا على مواصفاتها. وهي أرخص على سبيل المثال، من Boeing، التي ستكلف نحو 60-65 مليون دولار، بحسب المواصفات".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك عملاء ومهتمون في الخارج، قال: "أعتقد أنه سيكون هناك أشخاص مهتمون. الطائرة فريدة من نوعها، بمستوى عال من الراحة ومدى طيران يصل لأكثر من 7 آلاف كيلومتر، أي تطير بسهولة من موسكو إلى فلاديفوستوك دون التزود بالوقود".

هذا وينقسم الصالون في الطائرة إلى قسمين قسم مخصص للاجتماعات وقسم للاستراحة.