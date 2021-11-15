الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس المصري

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

ووفقا لبيان الكرملين: "تمت مناقشة قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي المصري. وتم تقييم مستوى العلاقات المحقق بين البلدين، والتي تتسم بطابع الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، وتتطور بشكل تدريجي في مختلف المجالات وإيلاء اهتمام خاص للعلاقات التجارية والاقتصادية، والتقدم المحرز في تنفيذ مشاريع مشتركة كبيرة مثل بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر على النموذج الروسي وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في السويس".

وأضاف البيان: "عبر السيسي عن امتنانه للعمل المشترك الفعال في سياق ضمان أمن الطيران في المطارات المصرية، والذي نتج عنه استعادة التنسيق الكامل للاتصالات الجوية بين روسيا ومصر منذ آب/ أغسطس".

وتابع البيان: "وأشار القادة إلى أهمية زيادة التنسيق في الساحات الدولية، بما في ذلك تسوية أوضاع الأزمات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية".