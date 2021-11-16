شركة التعدين الروسية توقع اتفاقا استراتيجيا مع شركة "بوينغ" الأمريكية

أفادت صحيفة أمريكية بأن شركة طائرات "بوينغ" اكتشفت عيبًا جديدًا في طائراتها من طراز "787 دريملاينر"، حيث أن بعض أجزاء الطائرات المصنوعة من التيتانيوم من السنوات الثلاث الماضية أضعف مما ينبغي.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أجزاء التيتانيوم المتعلقة بالطائرات والتي تم إنتاجها في السنوات الثلاث الماضية أقل متانة مما ينبغي أن تكون.

وأشار متحدث باسم الشركة الأمريكية للصحيفة إلى أنه "تم اكتشاف الخلل في أجزاء من التيتانيوم أثناء التفتيش الخاص"، مؤكدا في الوقت نفسه أن شركة "بوينغ" قررت أن المشكلة الجديدة لا تشكل تهديدًا خطيرًا على سلامة الطائرات.

وفي السياق نفسه، علق المساهم الرئيسي في شركة التعدين الروسية المصنعة لمادة التيتانيوم "VSMPO-Avisma"، ميخائيل شيلكوف، أن "شركة الطائرات الأمريكية "بوينغ" لم تتقدم بأي شكوى بشأن مادة التيتانيوم الموردة إليها".

وأضاف قائلا: "على حد علمي، قامت الشركة الأمريكية بتحقيق مفصل حول الأدوات الغير متينة والتي أثبتت ضعفها وتبين بعد ذلك أنها مصنوعة في إيطاليا".

وأعلنت الشركة الروسية للتعدين "VSMPO-Avisma" عن توقيع اتفاق ومذكرة توسيع الشراكة الاستراتيجية مع شركة الطائرات الأمريكية "بوينغ".

وفقًا للاتفاقية التي وقعها رؤساء الشركات في معرض دبي للطيران، فإنها ستعزز من قدرة الإنتاج والعمل على مشروع Ural Boeing Manufacturing المشترك مع روسيا. بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات في البحث والتطوير والاستمرار في إنشاء سبائك تيتانيوم جديدة وتطوير وإدخال تقنيات مبتكرة.

وبحسب بيان الشركة الروسية، أكدت هذه الاتفاقية مع شركة "بوينغ" مرة أخرى مكانة شركة التعدين الروسية المصنعة لمادة التيتانيوم "VSMPO-Avisma" باعتبارها الشركة المصنعة الرائدة في العالم للمنتجات عالية التقنية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيكون له أثر إيجابي كبير على زيادة حجم الصادرات الروسية.

وأشار المدير العام لشركة التعدين الروسية المصنعة لمادة التيتانيوم "VSMPO-Avisma"، ديمتري أوسيبوف: "إن توقيع المذكرة يثبت مكانتنا كشريك رئيسي موثوق لبوينغ لسنوات عديدة قادمة. بالنسبة لنا، هذا يعني الثقة في منتجاتنا المصنوعة من التيتانيوم والاعتراف بجودتها العالية".

وأضاف أوسيوف: "كما تتيح لنا العلاقة المستقرة طويلة الأمد مع شركة الأمريكية الفرصة لتوسيع برنامجنا الاستثماري وتطوير مرافق الإنتاج، فضلاً عن الاستمرار في تنفيذ مبادئ الأعمال البيئية والاجتماعية والحوكمة".