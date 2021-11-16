شركة روسية تنشئ أول نموذج لطائرة "سيريوس" المسيرة الجديدة

بدأت شركة "كرونستاد" الروسية بإنشاء أول نموذج لأحدث مركبة جوية هجومية دون طيار من طراز "سيريوس".

وقال المدير العام لشركة "كرونستاد" الروسية، سيرغي بوغاتيكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن الشركة بدأت بتصميم وإنشاء نموذج أولي لأحدث مركبة جوية هجومية مسيرة من طراز "سيريوس".

وأضاف بوغاتيكوف قائلا: "يجري بالفعل تجميع النموذج الأولي لسيريوس في مصنعنا التجريبي في موسكو".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "كرونستاد" أنها استطاعت تطوير طائرة "سيريوس" المسيرة كنسخة أثقل من طائرة أوريون الهجومية المسيرة التي تتميز بقدرة التحكم بها من الأقمار الاصطناعية.

وتتميز الطائرة المسيرة "سيريوس" بقدرات نقل أفضل من غيرها، فهي مجهزة بمحركين وقادرة على حمل العديد من الصواريخ الموجهة.

يذكر أن طائرة "سيريوس" يبلغ وزنها نحو 2 طن، ويصل طول جناحيها إلى 23 مترا، حيث يمكن أن تحلق حوالي 20 ساعة في الهواء.