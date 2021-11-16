الأمن الروسي يحتجز مجموعة كانت تساعد المهاجرين في الحصول على الجنسية... فيديو

احتجز جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مجموعة متورطة في تسجيل الإقامات بشكل غير قانوني للمهاجرين، وتم اعتقال أكثر من 20 شخصًا، وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية للجهاز.

وجاء في بيان الخدمة: "تم قمع الأنشطة غير القانونية لمجموعة أقاليمية متخصصة في تنظيم الإقامة غير القانونية للمواطنين الأجانب في أراضي المقاطعات الفيدرالية الوسطى والشمالية الغربية".

يشار إلى أنه تم تنفيذ 43 عملية تفتيش فيما يتعلق بـ 42 متهمًا وعلاقاتهم الإجرامية، 20 منهم في منطقة موسكو، تم إنشاء موقع لمطبعة تحت الأرض، وتمت مصادرة كمية كبيرة من وثائق الهجرة والأختام والطوابع المزيفة للهيئات الحكومية والمؤسسات الأخرى.

كما جاء في البيان: "في الوقت الحاضر، تم اعتقال 21 منظمًا ومشاركًا فاعلًا في هذا النشاط الإجرامي، ويجري التحقيق معهم بهدف البت في مسألة اختيار الإجراء الوقائي".