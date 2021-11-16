مشاورات روسية أمريكية تعقد في فيينا يوم 17 نوفمبر

صرح مصدر دبلوماسي مطّلع لوكالة "سبوتنيك" بأن المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن قضايا التأشيرات ستعقد في فيينا، يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، على مستوى مديري الإدارات ذات الصلة.

وقال المصدر: "نعم سيعقدون غدا مفاوضات على مستوى مديري الدوائر المتخصصة حول موضوع التأشيرات".

وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين بأن المشاورات الروسية الأمريكية بشأن قضايا التأشيرات وعمل السفارات ستجرى هذا الأسبوع في فيينا.

وأكد ريابكوف، يوم الاثنين الماضي، أنه لا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول اجتماع جديد محتمل بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين وجو بايدن، غير واردة بعد، وأن موسكو وواشنطن لا تناقشان الآن مضمون وموعد عقده.

وقال ريابكوف، لـوكالة "سبوتنيك": "هناك بالفعل زيادة في عدد التقارير والتكهنات، التي تُنشر حول هذا الموضوع. إلا أنه لا توجد في المرحلة الحالية أي مناقشات لمعايير ذلك اللقاء، ولا سيما بشأن موعد انعقاده".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن الاجتماعات بين الرؤساء تعتبر إحدى القضايا الأكثر تعقيدا من حيث الإعداد؛ وقال: "إنه حتى الآن ليس لدينا، أي فهم حتى بشأن الموعد، وفي أي صيغة يمكن عقد هذا اللقاء".