وكالة "سبوتنيك" تنفي إجراء أي مقابلة مع سيف الإسلام القذافي مؤخرا

ظهر منشور على صفحات ليبيّة في مواقع التواصل الاجتماعي، يدّعي أن سيف الإسلام القذافي تعهّد في مقابلة مع "سبوتنيك" تحسين الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة في حال انتخابه، ننوه أن وكالتنا "سبوتنيك" لم تنشر أي مقابلة حديثة مع سيف الإسلام.

وجاء في المنشور المتداول على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" أن سيف الإسلام، الذي خرجت عائلته من المشهد السياسي الليبيّ قبل عشر سنوات بعد انتفاضة أطاحت بوالده، تعهّد بأن يرفع رواتب الموظّفين وأن يقدّم منحاً للراغبين بالزواج وغيرها من المزايا في حال انتخب رئيساً في الانتخابات المقرّرة أواخر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

🌐سيف يصرح لمجلة سبوتنك فى حال فوزى فى الانتخابات

▪️اقل مرتب 5000دينار

▪️سوف أجعل سعر صرف الدينار الواحد يساوى 10دولار

▪️منحة الزواج 100الف

▪️قروض للشباب حتى 500 الف

▪️سيارة ماكسيما موديل2022 بسعر3000دينار فقط لكل شاب

▪️النت بلاش

▪️الكهرباء انشاء 50محطة جديده وببلاش حتى هو pic.twitter.com/fzo1FJWoUw — Wagak Original (@wagak_original) November 14, 2021

​تنفي وكالة "سبوتنيك" التصريحات التي قيل إن سيف الإسلام أدلى بها للوكالة، حيث لم تجر وكالتنا أي مقابلة مؤخرا مع سيف الإسلام القذافي.

فعدا عن أن "سبوتنيك" هي وكالة أنباء روسيّة، وليست "مجلّة" كما كتب ناشرو الخبر المزيّف، فلا يمكن العثور على أي تصريح حديث لسيف الإسلام على منصاتها.

إزاء ذلك، نفى مصدر في وكالة "سبوتنيك" صحّة هذا المنشور وقال المصدر: "هذا خبر غير صحيح"، وأضاف: "لم نجر أي مقابلة حصرية مع سيف الإسلام حديثاً".

وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدم الأحد الماضي، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.