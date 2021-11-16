روسيا ترفع القيود عن الرحلات الجوية إلى عدة بلدان بينها دولة خليجية ابتداء من الشهر المقبل

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية القادمة من كوبا والمكسيك ودولة قطر، وذلك ابتداء من الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيان المقر التشغيلي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أعلن عن رفع القيود على الرحلات الجوية من وإلى كوبا والمكسيك ودولة قطر، اعتبارا من 1 ديسمبر.

وأضاف البيان: "عقدت نائبة رئيس وزراء الروسية، تاتيانا غوليكوفا، اجتماعا لمقر العمليات لمنع استيراد وانتشار عدوى فيروس كورونا في روسيا وبناءً على نتائج المناقشة ومراعاة الوضع الوبائي في كل دولة على حدة تقرر إزالة القيود المفروضة على الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة بين روسيا وكوبا والمكسيك وقطر اعتبارا من 1 ديسمبر 2021".

ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قررت السلطات الروسية أنه ابتداء من 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، سيتم رفع القيود المفروضة على الحركة الجوية مع النمسا، مع مراعاة الوضع الوبائي.

ويذكر أنه على خلفية تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم أوقفت روسيا منذ 27 مارس/ آذار 2020، الرحلات الجوية إلى دول أخرى.