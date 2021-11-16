وزير الدفاع الروسي يؤكد إجراء تجربة ناجحة لنظام مضاد للأقمار الصناعية

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إجراء تجربة ناجحة لنظام مضاد للأقمار الصناعية.

فورونيج (روسيا) - سبوتنيك. وقال شويغو للصحفيين أثناء رحلة عمل إلى المنطقة العسكرية الغربية في منطقة فورونيج: "لقد شهدنا بالفعل نظاما مستقبليا ناجحا، حيث تم ضرب القمر الصناعي القديم "بمهارة".

وأكد شويغو أن "الشظايا المتكونة (إثر القصف) لا تشكل أي تهديد على النشاط الفضائي".

بينما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق من اليوم، إن بلاده ستبحث مع حلفائها سبل الرد على اختبار روسيا أسلحة مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء.

هذا واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، روسيا بتنفيذ تجربة صاروخية مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء، ما تسبب في وجود حطام، معتبرة ذلك تهديدا لمصالح كل دول العالم.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أعلن في وقت سابق، أن دول الحلف تعتزم الاعتراف بالفضاء كمجال عملياتي جديد، لكنها لن تنشر أسلحة فيه.

إلى ذلك، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال خطابه في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن بلاده تؤيد إبرام اتفاقية ملزمة قانونيا لجميع القوى الفضائية، بشأن حظر عسكرة الفضاء.

وأقر بوتين وثيقة استراتيجية، في يونيو/ حزيران الماضي، تصنف تطوير ونشر أسلحة مضادة للصواريخ وأسلحة هجومية في الفضاء، كأحد التهديدات العسكرية الرئيسية للبلاد.