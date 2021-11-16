تسجيل
15:21 GMT16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف خلال Dubai Airshow 2021

    التبادل التجاري بين روسيا والإمارات ينمو أكثر من 10 مرات خلال فترة عمل اللجنة الحكومية الدولية

    © Sputnik . Aleksandr Melnikov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050721782_0:0:3076:1731_1200x675_80_0_0_158e8c3245aa877644d75a9bf2171680.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202111161050720811-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-10-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/

    عقد الاجتماع العاشر للجنة الحكومية الروسية الإماراتية للتجارة والتعاون الاقتصادي والفني، وكان رئيسا الوفدين المشاركان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوك المري.

    وناقش الطرفان خلال الاجتماع قضايا الساعة المتعلقة بالتعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة.

    روسكوسموس
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    اتفاق روسي إماراتي لتعزيز التعاون في الفضاء الخارجي

    وقال مانتوروف على خلفية الاجتماع: "لقد نما معدل التبادل التجاري لبلدينا أكثر من 10 مرات خلال فترة عمل اللجنة الحكومية الدولية، ويستمر في الزيادة حتى على الرغم من القيود المفروضة بسبب الوباء، وبلغت رقمًا قياسيًا بلغ 3.3 مليار دولار العام الماضي، سنصل بلا شك إلى الحد الأقصى التاريخي في التجارة الثنائية مرة أخرى، حيث سيصل الرقم إلى 4.5-5 مليار دولار.

    ووفقًا لوزير الصناعة والتجارة، فإن حجم التجارة الكبير بين بلدينا يعتمد بشكل أساسي على الصادرات الروسية، التي وصلت إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار في 8 أشهر فقط من هذا العام.

    وبالإضافة إلى الشراكة الطويلة الأمد بين بلدينا، لاحظ الطرفان أيضًا استقرار العلاقات الاستثمارية، بفضل المنصة المشتركة لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، تم بالفعل استثمار نحو 2.5 مليار دولار في أكثر من 60 مشروعًا في روسيا، وبهذا تلقت الصناعة والطاقة والنقل والاتصالات وتجارة التجزئة والخدمات الطبية حوافز إضافية للتنمية.

    وفي حديثه عن ديناميكيات التعاون الصناعي الروسي الإماراتي، أشار مانتوروف إلى المشاريع المشتركة في صناعة السيارات: "بالشراكة مع "Tawazun Holding"، يتم تنفيذ مشروع سيارة "AURUS" الفاخرة بنجاح، نرى إمكانات جيدة جدًا للترويج للعلامة التجارية في الأسواق الدولية ".

    الآن فقط في موقع معرض دبي الجوي، يتم تقديم خط "AURUS" المتميز لأول مرة، بما في ذلك سيارة ليموزين وطائرة "Sukhoi Business Jet" وطائرة هليكوبتر "Ansat".

    سفير الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا، محمد أحمد الجابر في لقاء مع سبوتنيك على هامش اليوم الثقافي الروسي الإمارتي في موسكو، روسيا 10 سبتمبر 2021
    © Sputnik . Nagham Kabbas
    السفير الإماراتي لـ"سبوتنيك": نهدف لجذب أكبر عدد من السياح الروس... صور

    كما أشار الوزير إلى أن الشركاء يبدون اهتمامًا كبيرًا بالمنتجات المحلية، على سبيل المثال، في تكنولوجيا الطيران، والتي يتم تمثيل نماذجها المتقدمة على نطاق واسع في معرض دبي للطيران.

    كما ناقش الطرفان بشكل منفصل ملفات صناعة الأدوية والطاقة، في بداية العام، وافقت الإمارات على تسجيل لقاح "Sputnik V"، وحصلت على "Sputnik Light" الشهر الماضي، ويخطط الطرفان لنشر هذه التجربة الناجحة إلى منتجات أخرى من صناعة الأدوية الروسية، ويعمل عدد من الشركات المصنعة بالفعل لدخول السوق الإماراتي.

    في حديثه عن التعاون في قطاع الطاقة، أشار دينيس مانتوروف إلى التفاعل الناجح بين روسيا والإمارات العربية المتحدة على أساس ثنائي، وفي المقام الأول في إطار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وكذلك في إطار المعرض الدولي الكبير "ADIPEC"، أيضا وفقا للوزير، من المهم تطوير اتجاه طاقة الهيدروجين والذرة "السلمية".

    وفي الختام، ناقش الطرفان تطوير السياحة وتعزيز الروابط الإنسانية بين البلدين في مجال الثقافة والتعليم والعلوم.

    وختم مانتوروف: "لا يسعني إلا أن أشير إلى الفرص الفريدة للتقارب التي يخلقها معرض إكسبو العالمي، في عام 2013 تنافست روسيا مع الإمارات على حق استضافة معرض إكسبو 2020، والآن يسعدنا بصدق أن نهنئ زملاءنا الإماراتيين على البداية المشرقة لهذا الحدث المهم، يحاول بلدنا تقديم إسهام مجد في عقد معرض إكسبو 2020 بنجاح".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    لاجئ من الشرق الأوسط يشعل ناراً بالقرب من نقطة تفتيش في بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية. في 8 نوفمبر 2021
    ليلة واحدة من حياة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    إنفوجراف... معلومات عن الجيشين السعودي والإماراتي
    معلومات عن الجيشين السعودي والإماراتي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك