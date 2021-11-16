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    وزارة الخارجية الروسية

    روسيا تؤكد ضرورة البدء بتوقيع معاهدة لمنع سباق التسلح في الفضاء

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    روسيا
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    أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، ضرورة الإسراع للبدء في الموافقة على توقيع معاهدة دولية، في أقرب وقت ممكن، لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء.

    وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا مستعدة لبدء نقاش شامل لقضايا أمن الفضاء مع جميع الدول المهتمة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

    ونوهت زاخاروفا في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "نؤكد استعدادنا لمناقشة شاملة النطاق لكافة قضايا أمن الفضاء مع جميع الدول المهتمة، بما في ذلك الولايات المتحدة".

    وتابعت: "نحن مقتنعون بأن إطلاق مفاوضات بشأن وضع اتفاقية دولية تحظر نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء أو استخدامها أو التهديد باستخدام القوة ضد أو مع الأجسام الفضائية، هي الطريقة الصحيحة لتقليل التوترات وتخفيف مخاوف الدول في سياق ضمان سلامة الأنشطة الفضائية".

    ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى حقيقية، أنه : "منذ الخمسينيات من القرن الماضي، ما فتئت الولايات المتحدة تتبع مسارا ثابتا نحو استخدام الفضاء الخارجي لإجراء عمليات قتالية ونشر أنظمة أسلحة الدمار فيه من أجل تحقيق التفوق العسكري حتى تحقق الهيمنة الكاملة على الفضاء. من خلال (استراتيجية الدفاع الفضائية) المحدثة والوثيقة العقائدية لقوات الفضاء الأمريكية".

    وبينت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أنه من أجل تنفيذ هذه الأهداف: "تنفذ واشنطن وحلفاؤها برامج واسعة النطاق لتطوير أنظمة أسلحة مصممة لاستخدام القوة أو التهديد بالقوة في الفضاء، من الفضاء أو ضد الفضاء، بما في ذلك بطريقة استباقية، كتجميع الصواريخ (بما في ذلك الاعتراضية)، وكذلك وسائل التأثير غير المصرح بها على أجسام البنية التحتية الفضائية المدارية (المتواجدة في المدار)".

    وأشارت زاخاروفا إلى أنه كجزء من هذه الأنشطة، تقوم واشنطن، وبدون إشعار مسبق، باختبار أحدث الأسلحة الهجومية من مختلف الأنواع في المدار، بما في ذلك تدمير أجهزتهم الفضائية.

    وبدورها، عرضت وزارة الدفاع الروسية فيديو يثبت أن محطة الفضاء الدولية تبعد عن شظايا قمر "تسيلينا-دي" الصناعي بما يقارب 40-60 كم، وعليه فإن المحطة ليست في خطر، وأن التصريحات حول "المخاطر" المزعومة لمحطة الفضاء الدولية لا تتوافق مع الواقع.

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