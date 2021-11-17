لافروف: روسيا لا تستخدم الغاز في حوارها مع مولدوفا لأغراض سياسية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الأربعاء إن: "موسكو ترفض المزاعم الغربية بأن روسيا تحاول استخدام موضوع الغاز في حوارها مع مولدوفا كأداة للضغط السياسي".

وأضاف لافروف عقب المحادثات مع وزير خارجية مولدوفا: "لاحظنا أن بعض نظرائنا الغربيين، بمن فيهم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي الأكثر نشاطًا بشكل ملحوظ، السيد بوريل، علقوا على الاتفاقات الإيجابية بشأن الغاز، بإطار الضغط السياسي، هذا ليس كذلك".

وأردف لافروف: "هذا استمرار لمحاولات بوسائل غير مناسبة لتفسير ما يحدث في قضايانا المشتركة".

وأعلن نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو، أن مولدوفا قد تطلب من غازبروم إعادة هيكلة الدين بعد إجراء تدقيق مالي لديون شركة "مولدوفا غاز".

وقال سبينو على البث المباشر لقناة "مولدوفا 1": "ليس لدينا الكثير من الوقت، يجب علينا إجراء التدقيق خلال 4-5 أشهر، ثم سنقرر إذا كان هناك إمكانية تسديد الدين خلال 5 أعوام، إذا لم يكن هناك إمكانية، سنضطر لإجراء محادثات مع غازبروم ونطالبه بإعادة هيكلة الديون".

هذا وكان رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميللر، قد التقى يوم الأربعاء المنصرم، مع كل من نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو ورئيس مجلس إدارة شركة "مولدوفا غاز" فاديم شيبان، وذلك لبحث إبرام عقد جديد لتزويد هذه الدولة بالغاز.

وأعلنت شركة غازبروم الروسية، السبت الماضي، أن مولدوفا مدينة لروسيا بـ 709 ملايين دولار، مقابل إمدادات الغاز، موضحة أنها ستوقف إمدادات الغاز الروسي إلى هذا البلد، إذا لم يتم سداد الديون المتراكمة وتوقيع عقد جديد.