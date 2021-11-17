علماء روس يبتكرون دواء لعلاج كورونا بمتحوريه "دلتا" و"غاما"

طور علماء روس، من عدة معاهد بحثية متخصصة وجامعات وفرق علمية محلية، دواء جديدا لعلاج مرض "كوفيد 19" الناتج عن فيروس كورونا المستجد، يعتمد بشكل أساسي على الأجسام المضادة أحادية النسيلة.

استطاع علماء وخبراء متخصصون في معهد "إنجلهارت" للبيولوجيا الجزيئية (IMB)، وعلماء من الأكاديمية الروسية للعلوم، جنبا إلى جنب مع علماء وفرق بحثية روسية محلية، ابتكار دواء عالي الفعالية يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة لعلاج مرض "كوفيد 19".

وأكد مدير معهد "إنجلهارت" للبيولوجيا الجزيئية، الباحث ألكسندر ماكاروف، أن الدواء الجديد قادر على "تحيد" فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى متغير دلتا الذي ظهر مؤخرا.

وقال ماكاروف، اليوم الأربعاء: "قبل عام، تحدثنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تطوير أحد أنظمة الاختبار الأولى لتحليل الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا، ما ساعد في البحث عن متبرعين لنقل الدم للمرضى المصابين بأمراض خطيرة".

وأضاف العالم الروسي، أنه باستخدام نظام الاختبار هذا، طور علماء معهد "إنجلهارت" للبيولوجيا الجزيئية (IMB)، بالتعاون مع أطباء وعلماء من المؤسسة الطبية البيولوجية الفيدرالية في روسيا "FMBA" من فرع سيبيريا التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، "عقارًا يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي تحيد فيروس كورونا، بما في ذلك متغيرات دلتا وغاما".

وأكد مدير المعهد أنه "تم إثبات الكفاءة العالية للدواء الجديد من خلال الاختبارات المعملية، بما في ذلك على الحيوانات".

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وقال ماكاروف: "تم اختيار جرعة من الأجسام المضادة تقلل الحمل الفيروسي مائة ألف مرة، وهو (العقار الجديد) ليس أقل كفاءة من حيث النتائج عقار ريجينيرون الأمريكي الشهير".