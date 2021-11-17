موسكو: الاتفاق بين بريطانيا وأوكرانيا دليل على زيادة النشاط البريطاني بالقرب من الحدود الروسية

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق بين بريطانيا وأوكرانيا على قرض لأغراض عسكرية يعد دليلا آخرا على زيادة النشاط البريطاني بالقرب من الحدود الروسية.

أعلن وزيرا دفاع بريطانيا وأوكرانيا، بن والاس وأليكسي ريزنيكوف، في بيان مشترك، أن لندن و كييف لا ترغبان بمعاداة موسكو لكنهما قلقتان من نشاطها العسكري على الحدود مع أوكرانيا.

وبحسب البيان قال الوزيران: "ليس لدى حكومتنا رغبة في معاداة روسيا أو محاولة بأي شكل من الأشكال محاصرتها أو تقويض أوضاعها .. لكن نحن قلقون إزاء تعزيز وجودها ونشاطاها العسكري على الحدود مع أوكرانيا".

وزار وزير الدفاع البريطاني أوكرانيا يوم الثلاثاء، حيث بحث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الوضع في المنطقة وتسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا وبريطانيا قد وقعتا اتفاقية حول التعاون في مجال تطوير قدرات الأسطول الأوكراني، وحصول كييف على قرض قدره 1.7 مليار جنيه استرليني لهذا الغرض.