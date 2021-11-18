روسيا تحذر من خطر انتشار النشاط الإرهابي والمخدرات في الدول المجاورة لأفغانستان

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من خطر انتشار النشاط الإرهابي والمخدرات من أفغانستان إلى الدول المجاورة لها.

وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "اليوم هناك خطر حقيقي لانتشار النشاط الإرهابي والمخدرات، بما فيه تحت غطاء الهجرة، إلى أراضي الدول المجاورة. نعول على أن طالبان ستواصل تنفيذ وعودها بمكافحة هذه التحديات".

وأضاف نيبينزيا قائلا: "بغض النظر عن زيادة الدعم عبر إدارة تنسيق القضايا الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، الصناديق والبرامج، من المستحيل حل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية في أفغانستان دون فك تجميد الحسابات لدى الهيئات المالية الدولية".

وكانت طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) أعلنت في 7 سبتمبر/أيلول الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/آب الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.

وأنهت الولايات المتحدة في 30 أغسطس الماضي، سحب قواتها بالبلاد، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري هناك، بدأ في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار العاصمة كابول.