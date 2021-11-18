وزير الصناعة الروسي: الإمارات بصدد شراء عدد كبير من سيارات "أوروس" الروسية

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الخميس، أن دولة الإمارات تريد شراء عدد كبير من سيارات "أوروس" الروسية، مؤكدًا أن الموضوع قيد المناقشة حاليا.

وقال مانتوروف للصحفيين عقب اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا والإمارات: "أولاً يقوم الزملاء بالفعل بتقديم طلب كبير، ولا يمكنني تحديد عدد المركبات، وهذا قيد المناقشة، ولكن على الأرجح، ستكون مركبات مدرعة كبيرة، وستكون هذه صفقة أساسية، بالإضافة إلى ما تم شراؤه بالفعل من قبل الجانب الإماراتي".

وأضاف مانتوروف أن "هناك احتمالا بتجميع سيارات "أوروس" الروسية الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة".

وتابع مانتوروف "أعتقد أن عملية التجميع في الإمارات العربية المتحدة ربما تنطلق مع بدء إنتاج سيارات الدفع الرباعي الرياضية لأن هذه السيارات متعددة الاستخدامات مطلوبة بشدة في منطقة آسيا والشرق الأوسط".

وأشار وزير الصناعة والتجارة الروسي إلى أنه في حال انطلاق المشروع ستكون هناك صالات عرض لسيارات "أوروس" و"سينات" وغيرها.

"لنبدأ بمركز التخصيص - يمكن أن يكون تحت Aurus، بالإضافة إلى صالة العرض. يمكن أن يكون مركز التخصيص تحت Senat، وتحت Komendant وتحت سيارة الليموزين. لقد ناقشنا هذا الأمر، ويناقش الزملاء على المستوى الصناعي هذه اللحظات".

ومشروع "أوروس" هو الاسم التسويقي لعدد من السيارات الفارهة لكبار المسؤولين، التي يتم صناعتها في روسية وتشمل سيارات ليموزين وسيارات ميني وسيارات دفع رباعي.

وحازت السيارة الروسية الفخمة "أوروس سينات" على لقب "سيارة العام" في روسيا لسنة 2021.

وحصلت السيارة على اللقب بعد فوزها في مسابقة "إكزكيوتف بريميوم كلاس"، التي انطلقت منذ الـ1 فبراير/ شباط ولمدة أربعة أشهر، حيث اختار أكثر من مليون روسي أفضل السيارات في 23 فئة، ومن بين المعايير الرئيسية في المسابقة هو مظهر السيارة وخصائصها التقنية.