روسيا ترسل 3 طائرات إلى أفغانستان لإجلاء مواطنيها وتقديم المساعدات الإنسانية

صرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع الروسية أن: "روسيا أرسلت ثلاث طائرات من طراز IL-76 محملة بمساعدات إنسانية إلى كابول وبهدف إجلاء مواطنين روس من أفغانستان".

وقامت طائرات النقل الجوي العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية بتسليم أكثر من 36 طناً من البضائع الإنسانية إلى أفغانستان، اليوم الخميس.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن: "طائرات من طراز Il-76 التابعة لقوات الفضاء الروسية سلمت أكثر من 36 طنا من البضائع الإنسانية إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية".

وأضاف المصدر: "أن الطائرات ستجلي أكثر من 380 شخصًا من رعاياها ورعايا دول أخرى من أفغانستان".

وقالت الإدارة العسكرية إن: "إجلاء أكثر من 380 مواطناً من روسيا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بيلاروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا وأوكرانيا وأفغانستان من أراضي جمهورية أفغانستان الإسلامية تم بواسطة طائرات نقل عسكرية".

وقال المصدر إن: "العملية نظمها وزير الدفاع سيرغي شويغو نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقال الجيش إنه "لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والدعم للمواطنين من روسيا ودول أخرى والذين تم إجلاؤهم، توجد على كل طائرة فرق طبية وتمريضية من الأطباء العسكريين مع المعدات الطبية والأدوية اللازمة"، مضيفًا أن: "الإمداد من مياه الشرب والبطانيات والحصص الغذائية الفردية كاف للجميع".