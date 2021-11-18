الكرملين: محادثات روسية أمريكية تتعلق بقضايا مشتركة بين البلدين

كشف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف،أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ناقشا خلال المحادثات الاستقرار الاستراتيجي والأمن السيبراني وموضوع أوكرانيا وأزمة المهاجرين على حدود الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات بيسكوف الذي قال: "في الواقع تحدث باتروشيف وسوليفان عن قضايا كثيرة ومنها التأكيد على استمرارية التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة جنيف".

وأضاف بيسكوف قائلا: "كان هناك تزامن في مجالات الحوار الجارية، حيث تم التطرق إلى الاستقرار الاستراتيجي العالمي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى موضوع أوكرانيا وأزمة المهاجرين على حدود الاتحاد الأوروبي".

والتقى مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، في موسكو، في وقت سابق مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أي)، وليام بيرنز، حيث ناقشا العلاقات الروسية الأمريكية مع التركيز على مكافحة الإرهاب الدولي.