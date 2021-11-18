الأمن الروسي يعتقل شابا أفريقيا انتحل صفة ممرضة أمريكية... فيديو

قالت إيرينا فولك الممثلة الرسمية لوزارة الداخلية الروسية، إن قوات الأمن الروسية اعتقلت شابا من نيجيريا، انتحل صفة ممرضة طبية أمريكية تعمل في سوريا، وخدع أحد سكان ضواحي موسكو بمبلغ 1500 دولار.

وأضافت فولك أن "قوات الأمن التابعين لمديرية الشؤون الداخلية الروسية لضواحي موسكو، اعتقلوا مواطنا من جمهورية نيجيريا يشتبه في ارتكابه عمليات احتيال".

وبحسب المعطيات الأولية، فإن المحتال سجل على موقع للتعارف باسم مستعار لامرأة، وقام بمراسلة أحد سكان قرية توشكوفو القريبة من موسكو، وأدعى أنه يعيش في الولايات المتحدة، لكنه يعمل حاليا كعامل طبي في سوريا، وطلب من الضحية إرسال الأموال".

وبعد ذلك أرسل المحتال إلى الشاب عنوان إقامته في روسيا لغرض الاستلام، وبعد فترة اتصل بالرجل بنفسه وقدم نفسه على أنه ساعي لشركة النقل. واقترض الضحية المال من صديق وأوصلها إلى المحتال.

وتم اعتقال المشتبه به في منطقة بالاشيخا التابعة لضواحي موسكو، وتم ضبط هواتفه المحمولة وبطاقات "سيم كارت" والبطاقات المصرفية وغيرها من الأشياء المهمة للتحقيق.

وتم فتح قضية جنائية بتهمة الاحتيال ضد الرجل، وهو حاليا رهن الاعتقال.