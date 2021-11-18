بوتين: روسيا تؤيد سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن روسيا تؤيد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسوية العادلة للنزاعات تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأضاف: "روسيا دولة محبة للسلام وستشارك في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والفقر وعدم المساواة".

وأوضح: "أن الأزمة في أوكرانيا بعيدة عن الحل، وكييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك".

وقال بوتين بشأن التعاون مع الناتو: "لا داعي للتعاون إذا كانوا لا يرغبون في ذلك، لكنهم يرسلون إشارات للتعاون، كما لو كنا نمارس الرياضة وليس الدبلوماسية".

وأردف: "الغرب يفاقم الوضع في دونباس بتزويد كييف بالطائرات وإجراء تدريبات في البحر الأسود".

وبين بوتين أن: "القاذفات الاستراتيجية لدول الناتو تحلق على مسافة 20 كم من حدود روسيا، وهذا يتجاوز الخط الأحمر".

واعتبر أن: "الغرب يتخلى بسهولة عن أي اتفاقيات سابقة".

وعلق بوتين عن أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية: "نشعر بالأسى تجاه الأطفال، بولندا تفتح صفارات الإنذار في الليل وتمارس أعمالا أخرى".

وأضاف: "الأحداث في أفغانستان تملي الحاجة إلى إجراءات أمنية إضافية على الحدود وتقديم المساعدة لحلفائنا".

وشدد بوتين على قوة العلاقات مع الجارة الصين: "العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخها، هو مال لا يعجب البعض، روسيا والصين ستوسعان الشراكة رغم محاولات الغرب للحيال دون ذلك".

كما نوّه إلى أن: "تطوير الحوار مع بلدان الشرق الأوسط أولوية مطلقة بالنسبة لروسيا"

يتبع..