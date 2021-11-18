انهيار خزائن في مستودع بمدينة روسية بشكل مفاجئ... فيديو

انتشر على منصة "يوتيوب" في روسيا مقطع فيديو لإنهيار خزائن في مستودع يقع في مدينة كراسنويارسك الروسية.

وأصدرت وزارة الطوارئ الروسية في مدينة كراسنويارسك بيانا رسميا قالت فيه: "حدث انهيار لرفوف خزانة كبيرة في أحد مستودعات المدينة التي تحتوي على بضائع ومشروبات كحول".

وأشار البيان إلى أن "شخصا تعرض لجروح وكسور، وذلك بعد رفعه من تحت الأنقاض بواسطة قوات الإنقاذ السريع في المدينة".

وتابع البيان قائلا: "تم نقل الضحية إلى مستشفى الطوارئ وهو في حالة حرجة نسبيا".