بوتين: من الضروري توجيه المشاركين في النزاع الليبي للبحث عن تسوية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في اجتماع موسع لأعضاء وزارة الخارجية الروسية، إنه من الضروري توجيه المشاركين في النزاع الليبي للبحث عن تسوية.

كما أكد الرئيس الروسي أن تطوير الحوار مع بلدان الشرق الأوسط أولوية مطلقة بالنسبة لروسيا.

وقال بوتين: "إن روسيا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعتزم مواصلة الدفاع بحزم عن المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة: السيادة والمساواة بين الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتسوية العادلة للنزاعات".

وأضاف: "تماشيا مع هذا النهج المبدئي، يجري متابعة اقتراحنا بعقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذين يتحملون مسؤولية خاصة للحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين".

وتشهد الساحة الليبية خلافات حادة، منذ إعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي، مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية.

وأقر مجلس النواب الليبي، في وقت سابق، قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه لهذين القانونين، وطالب مفوضية الانتخابات بوقف العمل بقوانين الانتخابات، التي أقرها مجلس النواب، إلى حين التوافق حولها.