بوتين: قاذفات الناتو تحلق على مسافة 20 كم من حدودنا وهذا أمر يتجاوز الخطوط الحمراء

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن قاذفات حلف شمال الأطلسي "الناتو" تحلق على بعد 20 كم من الحدود الروسية، وهو أمر يتجاوز الخطوط الحمراء.