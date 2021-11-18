نائب ألماني يرجح إطلاق خط أنابيب "التيار الشمالي 2" بين شهري أبريل ومايو القادمين

قال ستيفن كوتري، عضو في مجلس النواب الألماني، إنه من الممكن إطلاق مشروع خط غاز "التيار الشمالي 2" بين شهري أبريل ومايو من العام القادم.

وقال كوتري: "لا أعتقد أنه يمكن إيقاف المشروع، لكن المفوضية الأوروبية ستحاول على الأرجح تأخير العملية من جانبها، أنا أتوقع إطلاق المشروع في العام المقبل، ربما في أبريل أو مايو".

وأضاف: "سبب الضرر في المقام الأول لمستهلكي الغاز الألمان والأوروبيين، الذين لم يتمكنوا من الاعتماد على أسعار الغاز الجيدة لمدة عام ونصف هو التأخير في تسليم المشروع بسبب العقوبات الأمريكية".

وفي وقت سابق، أوقفت وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، عملية اعتماد "التيار الشمالي 2" بسبب عمليات فحص تطابق حزمة المستندات المقدمة مع القانون الألماني.

وستظل عملية التصديق معلقة حتى يتم الانتهاء من نقل الأصول الأساسية والموارد البشرية إلى الشركة التابعة، وبعدها تباشر وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية التحقق من المستندات المقدمة.

وأكملت وزارة الاقتصاد الألمانية، نهاية الشهر الماضي، اختبارات الأمان لتوريد الغاز في إطار إجراء اعتماد "التيار الشمالي 2" وقدمته إلى وكالة الشبكة الفدرالية، لاستكمال إجراءات التصديق.

وأعلنت شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، مشغل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" الروسي إلى ألمانيا، يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي الانتهاء من ملء السلسلة الأولى من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بالغاز التقني، لافتة إلى أنه يجري العمل على ملء السلسلة الثانية.

ويشمل مشروع "التيار الشمالي 2"، مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، وبسعة 55 مليار مترا مكعبا، سنوياً، وذلك من الساحل الروسي إلى ألمانيا.