أعلن فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الاتحاد، أن اعتماد الكونغرس الأمريكي لقرار لا يعترف بانتخابات عام 2024، إذا قبلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيؤدي إلى انهيار العلاقات الروسية الأمريكية.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "أنا مقتنع بأن هذه الوثيقة لن تمر. ولكن إذا تم تبني القرار، فسيؤدي ذلك إلى قطع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".

ووصف السناتور الوثيقة المقترحة بأنها "ساخرة وخالية من أي منطق".

قدم عضوا الكونغرس ستيف كوهين وجو ويلسون إلى مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي اقتراحًا بعدم الاعتراف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرئيس للدولة الروسية إذا قرر الترشح لولاية جديدة في عام 2024، وفقًا لبيان صحفي من أعضاء الكونجرس.

وفي وقت سابق، وصفت موسكو مناقشة السياسيين والمسؤولين الأمريكيين لموقف مشاركة بوتين المحتملة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية. الوثيقة التي اقترحها كوهين وويلسون، إذا تم اعتمادها، ستكون توصية.