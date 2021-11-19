غافريلوف: تصريحات ستولتنبرغ بشأن الأسلحة النووية يؤكد فقدان الحلف للاتصال كليا بالواقع

أكد رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قنسطنطين غافريلوف، اليوم الجمعة، أن تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ بشأن الأسلحة النووية تؤكد مرة أخرى أن بروكسل "الناتو" فقدت كليا الاتصال بالواقع.

فيينا - سبوتنيك. وقال لوكالة "سبوتنيك": "هذه التصريحات هي تأكيد آخر لحقيقة أن بروكسل "الناتو"، فقدت الاتصال كليا بالواقع. بدلا من الاستجابة لدعوة روسيا لتهدئة التوترات في أوروبا، أعلن كبير مسؤولي حلف شمال الأطلسي أن الناتو سوف يقترب أكثر من حدود بلدنا من الناحية النووية. أعتقد أنه يمكن أن يدرك العواقب التي قد تترتب على مثل هذه الخطوة".

وشدد على أن "الوضع الحالي في أوروبا متفجر بالفعل، ونحن مضطرون إلى اتخاذ إجراءات لحماية وضمان مصالحنا وأمننا".

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن روسيا تزيد من وجودها العسكري على الحدود مع أوكرانيا وتزيد من نشاطها في المجال الجوي لدول البلطيق.

ففي مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية قال ستولتنبرغ "نرى هيكلا عسكريا روسيا مهما، يتم تجديده تدريجيا بوحدات قتالية ووحدات محمولة جوا وقدرات متنوعة للغاية. ولا أتكهن بنوايا روسيا، لكنني أعلم على وجه اليقين أن روسيا لديها القدرة على استخدام القوة العسكرية ضد جيرانها وقد أظهرت ذلك".