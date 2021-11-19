السفارة الروسية في واشنطن ترد على مبادرة لبعض أعضاء الكونغرس "بعدم الاعتراف" ببوتين رئيسا

ردت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية على مبادرة أطلقها بعض أعضاء الكونغرس تفيد "بعدم الاعتراف" بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسا.

وقالت السفارة في بيان لها: "محاولات بعض البرلمانيين الأمريكيين للانخراط في الدعاية الذاتية على حساب حالة رهاب الروس محكوم عليها بالفشل".

وأضافت: "بدلاً من محاولة التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، حان الوقت للمشرعين معالجة الوضع في الداخل (الأمريكي)".

Попытки отдельных 🇺🇸 парламентариев за счёт оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал. Ничего кроме как к выставлению себя в нелепом виде это не приведёт. Вместо попыток вмешательства во внутренние дела 🇷🇺 - пора бы законодателям заняться ситуацией у себя дома. pic.twitter.com/26KEGDLXeQ — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) November 19, 2021

في وقت سابق، قدم عضوا الكونغرس، ستيف كوهين وجو ويلسون، إلى مجلس النواب الأمريكي اقتراحًا "بعدم الاعتراف ببوتين كرئيس للدولة الروسية إذا قرر الترشح لولاية جديدة في عام 2024"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن عضوي الكونغرس.

فيما وصفت موسكو مناقشة السياسيين والمسؤولين الأمريكيين لمشاركة بوتين المحتملة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.