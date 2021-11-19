لافروف يحث جاويش أوغلو على التعامل بجدية مع مخاوف موسكو بشأن التعاون العسكري بين أنقرة وكييف

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، خلال اتصال هاتفي بينهما، إلى التعامل بجدية مع مخاوف موسكو بشأن التعاون العسكري التقني بين تركيا وأوكرانيا.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم الجمعة: "تم بحث الوضع في المنطقة بشكل تفصيلي مع التركيز على الوضع في أوكرانيا. وأكد الجانب الروسي على أن نهج كييف لتصعيد التوتر في جنوب شرق البلاد، بتشجيع من الشركاء الغربيين، يهدد بزعزعة استقرار الوضع بشكل خطير".

وأضاف البيان: "دعونا إلى أخذ مخاوفنا تجاه التعاون العسكري التقني بين تركيا وأوكرانيا على محمل الجد، وهو الأمر الذي يساهم، من بين أمور أخرى ، في عسكرة أوكرانيا".

يتبع