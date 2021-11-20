المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان: مستعدون للمشاركة في مشاريع تجارية هناك

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، استعداد روسيا للمشاركة في المشاريع التجارية في أفغانستان.

موسكو - سبوتنيك. وقال كابولوف مساء الجمعة، "لا توجد لدى روسيا أي خطط للسيطرة على ثروات أفغانستان الباطنية.. ربما سيصب ذلك يوما ما في مصلحة الشعب الأفغاني والدولة ككل، ولكن لا توجد لدينا مثل هذه الأهداف".

وأضاف المبعوث: "نحن مستعدون للمشاركة في العديد من المشاريع، وعلى أساس تجاري في أفغانستان".

ولفت كابولوف، إلى ضرورة الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في البنوك الغربية، مؤكدا أن استمرار حجبها سيؤدي إلى انهيار العملة الأفغانية.

وكانت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) أعلنت في 7 سبتمبر/أيلول الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة كابول، منتصف أغسطس/آب الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، وفرار الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.

وأنهت الولايات المتحدة، في 30 أغسطس/آب الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك، وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.

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